Paolo Fox, oroscopo oggi 24 agosto 2020/ Analisi segno per segno per lavoro e amore

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top per oggi 24 agosto 2020. La Vergine continua ad essere uno dei segni più forti del momento, in grado di vivere grande crescita con la necessità di non perdere assolutamente le occasioni che capiteranno. Se poi si hanno Giove e Saturno alleati allora ci sarà la possibilità di raggiungere ulteriori soddisfazioni. Lo Scorpione ha la Luna nel segno che regala delle intuizioni non di poco conto anche in ottica futura. In amore si è molto più chiari del solito con il mese d’agosto che ha visto finora recuperare delle situazioni non proprio semplicissime. A settembre però quando si avranno vicine persone che non sono nella stessa orbita allora si arriverà alla lite e alla rottura definitiva. Serve tempo e forza per arrivare a delle risposte.

Oroscopo amore: l’Ariete a settembre vedrà l’amore diventare più facile da gestire, questa è una buona notizia dopo un periodo che non è stato molto facile. I Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vedranno tornare Venere positiva da settembre con possibilità di chiarimento sempre dietro l’angolo. Il Leone deve fare attenzione perché in famiglia ci potrebbero essere dei tormenti soprattutto se si lavora. Le situazioni più intricate si vedono con i nati sotto lo Scorpione e l’Acquario. Il Cancro in amore vuole essere chiaro come davvero non fa da tempo immemore. Si vuole trovare la forza di decidere e di dire la propria opinione. Alcuni sono presi da due storie con Venere che ha fatto l’errore di risvegliare troppo i sentimenti e di portare il segno dunque sulla strada sbagliata.

Oroscopo lavoro: l’Ariete vive un vero e proprio periodo di lotte che sarà archiviato e superato definitivamente solo alla fine dell’anno. Alcuni ritardi potrebbero condizionare questo periodo in maniera definitiva. Il Toro dovrebbe essere un po’ più diplomatico a volte però è troppo schietto e nonostante questo sia un pregio porta a compiere degli errori di valutazione. I Gemelli se hanno iniziato un nuovo progetto non avranno risultati fin da subito ma dalla fine dell’anno potrebbero arrivare e regalare grande soddisfazione. Il Leone potrebbe essere in un momento in cui non ha tanto lavoro, per questo diventano tesi anche i rapporti dal punto di vista professionale. Serve tempo e determinazione per mettere uno dietro l’altro i risultati che si meritano. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.



