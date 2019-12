Paolo Fox, oroscopo oggi 24 dicembre/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: martedì e mercoledì oroscopo importante con la Luna che inizia un transito importante e si deve anche recuperare i sentimenti. Toro: si deve stare attenti ai soldi visto che serviranno quattrini per il prossimo anno. Ci sono situazioni che andranno meglio visto che il 2020 sarà un anno di sistemazione per la casa. Gemelli: è una giornata faticosa, preludio di un Natale che deve essere allontanato da ogni tipo di noia. Il segno non si annoia mai, perché quando vede che tutto langue il cervello si attiva. Attenzione alla condizione fisica, perché si è esposti in questi giorni alla fatica e allora sarebbe il caso di iniziare a riguardarsi. Cancro: non ci si deve allontanare dalla strada delle emozioni più vere, giocare a fare il duro non serve. Giove e Saturno in opposizione rappresentano duri attacchi. Si cerca sempre di fare il meglio per gli altri, ma non tutti apprezzano. E’ vero che si commettono errori di disattenzione e distrazione, ma non è colpa del segno che si è caricato di responsabilità. Non si deve esagerare.

