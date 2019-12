Paolo Fox, oroscopo oggi 24 dicembre/ Vigilia di Natale nera per Scorpione, Gemelli, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Gemelli in crisi!

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri anche nel giorno della Vigilia di Natale. I segni sono stati divisi per votazione, tramite stelline. Ecco quelli che se ne meritano due. Gemelli: in questi giorni non si deve giocare a tombola o perdere altri soldi. Giove è stato opposto per diversi mesi e quindi c’è una grande frenesia di riprendersi il tempo perduto. Questo può portare a delle complicazioni. Bloccati da Giove in opposizione ora stare chiusi in casa non va. C’è sempre voglia di fare qualcosa, l’augurio è che ci siano degli impegni. Ci si deve circondare di persone carine e magari mettere un sottofondo carino. Scorpione: si è un po’ giù di corda. Il Natale è una festa un po’ particolare. A qualcuno porta ricordi favorevoli e positivi. Chi non ha avuto il conforto di una famiglia e non ha avuto tante coccole vede il Natale come una grande occasione per rimediare. Anche un Natale angusto potrebbe essere vissuto con maggiore serenità. In questo periodo c’è voglia di stare per conto proprio.

Oroscopo: Ariete, Vergine, Pesci in stallo secondo Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo a leggere da vicino i segni a tre stelle per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: qualcuno ha voglia di utilizzare il torrone quello duro che non si spezza nemmeno con i denti come arma, ma non si fa perché bisogna essere buoni. Si deve evitare qualsiasi tipo di sfida anche se piacciono. Ci si lamenta che si è sempre in lotta ma sia su lavoro e amore si cercano persone che tengano testa. Questo Natale si deve vivere in serenità, evitando piccole dispute in casa. Il 2020 sarà un anno importante. Vergine: il segno dietro questa apparente scorza dura nascondono un cuore tenero. Non è detto che in questi giorni il segno non si commuova. Si deve andare oltre l’apparenza per un segno molto pudico che ha paura delle proprie emozioni e di esporle. Pesci: c’è ancora la Luna dissonante che però passa. Oggi e domani si vivrà qualche nostalgia. Il che non è un caso, perché i nati sotto i segni d’acqua hanno questo sguardo rivolto al passato. I ricordi non si scordano.

