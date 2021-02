Paolo Fox, Oroscopo oggi 24 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni per il segno del Toro. L’insoddisfazione che sembra caratterizzare alcune situazioni lavorative sembra creare un po’ di pressione, specialmente se ci si trova ad avere a che fare con poche certezze. Attenzione a non lasciare che la confusione dovuta a questa agitazione porti dei conflitti superflui, in contrasto con la necessità di tranquillità che caratterizza il periodo.

Veniamo quindi al segno della Vergine. Questa settimana sembra preannunciarsi molto stancante, ma anche ricca di risultati. Con l’inizio di Marzo arriveranno molte buone opportunità di natura pratica, da sfruttare lasciandosi guidare dalle proprie passioni. Attenzione a non trascurare troppo i sentimenti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. Dopo un inizio di settimana pesante e difficile da gestire a causa di una Luna opposta, questo mercoledì sembra promettere qualche miglioramento. Potrebbero ancora esserci delle piccole tensioni fisiche o dei conflitti in ambito familiare, ma con l’avvicinarsi del fine settimana la ripresa si farà più netta.

