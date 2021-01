Paolo Fox, oroscopo oggi 24 gennaio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci chi al top oggi?

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, domenica 24 gennaio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cari amici del Cancro, si parte da voi. Nonostante una grande voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, alcune compagnie legate al passato sembrerebbero premere perché alcune situazioni vengano affrontate e risolte. Secondo l’oroscopo Paolo Fox queste giornate invitano a compiere un piccolo sforzo per mettere in chiaro tutte le questioni rimaste in sospeso e dedicarsi a coltivare nuovi progetti.

Parliamo dello Scorpione. Le preoccupazioni legate al futuro potrebbero rendere qualcuno particolarmente teso, creando qualche piccolo disagio capace di riflettersi negativamente su alcuni rapporti. Ora più che mai sarebbe bene prestare particolare attenzione a non dire ciò che non si pensa.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Dulcis in fundo a chiudere questa analisi dell’oroscopo Paolo Fox arrivano i Pesci. Le giornate di questo fine settimana sembrano essere ricche di dubbi e perplessità. Nonostante qualche piccola difficoltà presto sarà possibile recuperare anche sul piano lavorativo. Buone notizie in vista dell’estate.

