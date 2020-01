Paolo Fox, oroscopo oggi 24 gennaio a I Fatti Vostri/ Toro e Pesci in crescita

Oroscopo Paolo Fox, segni in crescita: Toro, Pesci, Scorpione e Capricorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni che si possono considerare in crescita. Toro: quattro stelle in tutti e tre i campi amore, lavoro e fortuna. Si ha il senso del bello che può riversarsi anche in amore in questi giorni. Il segno vive di fantasia e su questo costruisce i suoi successi. Scorpione: quattro stelle sia in amore, lavoro che fortuna. La Luna dissonante tocca il campo del lavoro, qualcuno ha fatto una rinuncia altri sono col magone. Ci sono tensioni interiori. Si deve tornare ad essere forti. Capricorno: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Questo è un momento in cui si ha un grande sprint, ma oggi ci sono Luna, Giove e Saturno nel segno. Questo weekend sarà ricco di intuizioni e una grande carica che si sa dare a tutti quelli che circondano. Pesci: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Questo weekend è interessante. Si spera si possa recuperare molta forza.

Oroscopo 24 gennaio, i segni in fase di stallo: Gemelli, Acquario, Sagittario

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni da considerarsi in una fase di stallo. Gemelli: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Si vive un momento particolare per i sentimenti, si fa fatica a vedere il partner quanto si vorrebbe. C’è anche nella peggiore delle ipotesi qualche sospetto. C’è un distacco da colmare. Sagittario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Si deve osservare ciò che è libero che è fonte di ispirazione, soprattutto se si vive una vita legata a orari e grande responsabilità. Acquario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Tanti Acquario stanno mettendo in carreggiata la vita. Si potrà notare un atteggiamento molto tosto, duro e determinato. L’Acquario è come la Bilancia e tende a pensare che si devono superare le ostilità, creando problemi a sé stessi e agli altri. Si dovrà agire nella vita dell’Acquario.

