Paolo Fox, oroscopo oggi 24 marzo 2020/ Bilancia e Sagittario vincenti

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 marzo 2020: i segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quei segni che si possono in questo periodo considerare vincenti. Bilancia: le persone che sono intorno possono essere attirate anche solo da un sorriso di questo segno che si sente carico e pronto a vivere delle belle emozioni soprattutto quando ama. Anche per le amicizie sembra un periodo davvero molto intrigante e che può portare anche a dei sentimenti nuovi. Sagittario: c’è una grande carica ed energia, ma questa dovrebbe durare solamente fino a giovedì prossimo. In amore si deve fare attenzione, evitando in questo momento di fare scelte affrettate o passi avventati.

Segni pronti a una svolta

Andiamo a dare uno sguardo per l’oroscopo di Paolo Fox a quei segni che sembrano pronti a una svolta. Scorpione: nelle prossime ore un importante avvenimento potrebbe sconvolgere la vita del segno che sarà particolarmente colpito da quello che sta accadendo. Attenzione però ai soldi perché si potrebbe andare incontro a una spesa davvero importante e che può portare via delle risorse. Ariete: il periodo è restrittivo e complicato per tutti, ma per il segno dell’Ariete si può sperare anche in nuove amicizie e amori. Viene da chiedersi come si possa fare se siamo costretti tutti a casa per la quarantena. I social network potrebbero essere una risposta davvero molto interessante. Toro: ci vuole un minimo di accortezza in questo periodo in tutti i campi dall’amore al lavoro. Si deve stare molto attenti anche per quanto riguarda la salute. Forse stare riguardati può essere un bene in questo momento, ma presto arriverà anche la voglia di reagire alle difficoltà incontrate.



