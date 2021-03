Paolo Fox, Oroscopo oggi 24 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo mercoledì 24 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Le giornata di oggi sembra permettere di fare affidamento su una buona vivacità che invita a lanciarsi alla conquista degli obbiettivi più desiderati. Giove e Saturno attivi invitano a definire meglio la propria esistenza, agendo anche in ambito relazionale: le scelte di questi giorni potrebbero aiutare a ritrovare serenità.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. La giornata di oggi sembra ancora risentire delle problematiche vissute durante gli ultimi mesi, ma a partire da Aprile sarà possibile liberarsi di alcune tensioni definendo meglio che percorso si intende seguire. Razionalità e rigore aiuteranno nella gestione di queste difficoltà.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

foxL’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. La giornata di oggi sembra accrescere il senso di disagio che qualcuno potrebbe aver avvertito già all’inizio di questa settimana. Anche sul piano fisico qualcosa potrebbe non andare nel migliore dei modi, ma questa settimana sembra offrire comunque una buona capacità di azione. Il fine settimana regalerà qualche soddisfazione in più.

