Paolo Fox, oroscopo oggi 24 marzo/ Gemelli e Capricorno in netto calo

Oroscopo oggi 24 marzo: segni in calo

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quei segni che possiamo considerare in un momento di calo. Gemelli: sul lavoro alcune cose vanno direttamente rinviate alla prossima settimana quando forse sarà il momento di prendere delle decisioni importanti per il futuro. Leone: si deve iniziare a pensare a un cambiamento che può essere radicale nel prossimo periodo. In amore però è facile notare un certo recupero, si potrebbe trovare consolazione nelle braccia di una persona cara. Capricorno: la forma fisica sta regalando qualche incertezza di troppo. Il segno è da diverso tempo che è sotto pressione, questo periodo invita a fare attenzione. Si è in un momento in cui si deve usare la cautela. Sarà importante evitare discussioni improvvise. Pesci: si vivono delle tensioni, soprattutto a livello familiare e professionale. Tutto questo però potrebbe impensierire più del previsto e creare uno stato di agitazione non facile da decifrare. Non si deve però permettere a nessuno di agire su quello che si fa.

I segni perdenti della giornata

Ecco i segni perdenti della giornata seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Cancro: c’è qualcuno in questo momento che si potrebbe voler allontanare, perché si tende molto spesso a proteggerla anche di fronte ad errori evidenti e anche rimettendoci. Forse in questo momento una separazione potrebbe essere buona cosa. Saturno è in opposizione e invita a rivedere molte cose. Vergine: non si devono prendere delle scelte avventate soprattutto per quanto riguarda l’amore. A volte forse rimandare un’azione può essere il miglior modo per scongiurare una difficoltà o una situazione che crea preoccupazione. Il partner a volte è assente e questo può creare del dolore non di poco conto. Acquario: si vive un periodo sofferto in cui molti pensieri possono mettere alla prova le certezze e le sensazioni che si vivono in questo momento. Forse è il caso di chiudere un rapporto che si è logorato col tempo, magari però sarà importante solamente rivederlo con attenzione.



