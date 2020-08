Paolo Fox, oroscopo oggi 25 agosto 2020/ Analisi segno per segno per lavoro e amore

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi, 25 agosto, ci porta all’analisi dei segni al top. Il Cancro è in un momento di crescita non di poco conto. Entro fine mese potrebbe capire di essere in grado di attuare la svolta. Serve però forza e determinazione. La Bilancia finalmente si riprende dopo un momento non semplicissimo. Più ci si avvicina alla fine dell’anno e più si chiariscono delle cose che sono state dei punti interrogativi. Il Sagittario è vivace con una Luna positiva che regala ottimismo e coraggio. Si riuscirà a raggiungere delle vette non di poco conto. Stesso discorso per lo Scorpione che anche lui ha nel segno al mattino la Luna che invita a darsi da fare per raggiungere risultati importanti. Si è pronto a condurre la nave in un porto sicuro nonostante le avversità che si verificano tutti i giorni. Venere è decisamente emotiva e porta ad affrontare delle avventure non di poco conto.

Oroscopo Paolo Fox amore: per l’Ariete agosto non è stato il massimo, con le nuove storie che sono nate in un modo che non ci si aspettava. Da settembre però il cuore avrà la forza di rimettere tutto nell’ordine giusto. I Gemelli sono sottotono, le relazioni che necessitano di un aiuto esterno sono quelle con la Vergine e con il Sagittario. Il Cancro vive un momento in cui è decisamente innamorato, in questi giorni deve trovare la forza per parlare dei suoi sentimenti. Agosto potrebbe essere molto importante anche se disordinato nei rapporti con la persona che si ama. Venere nel segno fa capire che potrebbe capitare davvero di tutto e di più. Si deve però fare attenzione a non alimentare delle relazioni che siano da considerarsi inutili e che non portano a nulla. Se si ha un rapporto con uno Scorpione o un Pesci il batticuore diventa doppio. La Vergine deve fare attenzione in amore soprattutto se si è vissuto un momento non facilissimo da gestire. La Bilancia è un po’ confuso e deve fare attenzione a non fare delle scelte azzardate.

Oroscopo lavoro: L’Ariete inizierà la giornata in maniera faticosa, ma già nel pomeriggio potrebbe mettere in piedi un buon recupero verso il futuro. Serve però forza e determinazione per raggiungere i risultati sperati. Entro la fine dell’estate il Toro avrà delle soddisfazioni e anche delle novità che magari non ci si aspettava. Quello che è accaduto nell’ultimo periodo è stato un po’ particolare, ma va ricordato che anche le crisi più accese aiutano a crescere. Se il Leone ha accettato delle responsabilità importanti all’apparenza si fa finta di niente anche se in fondo dentro si è un po’ preoccupati. La Vergine cerca di mantenere tutto sotto controllo, ma va ricordato comunque che questa non è una situazione comune e si può anche articolare in situazioni spinose. La Bilancia vive un bel momento con la possibilità di capire che tante cose si possano chiarire nei prossimi giorni. A volte si deve avere anche la forza di aspettare per raggiungere quello che si aspetta da tempo.



