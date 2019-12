Paolo Fox, oroscopo oggi 25 dicembre/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro che Natale sarà?

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo l’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un mercoledì particolare, stelle importanti. Si dovrebbe mettere in gioco tutto quello che si sa fare questi giorni. Bisogna fare le richieste che si vogliono. Si può giocare a tombola? Si ma sarebbe meglio comprare solo qualche tabella. Saturno dissonante dice ora di non investire soldi in modo sbagliato. Il Toro ha un Natale importante e di successo, emozioni particolari. Poi nel week-end ci sarà caos così se si deve parlare d’amore fatelo oggi o mai più. Il 2020 sarà molto bello. I Gemelli hanno una giornata noiosa, sarà utile circondarsi di persone carine, ci si augura che siano arrivati dei nodi però i giusti regali perché se non sarà così potreste rimanerci male. Se poi ora avete contenziosi legali aperti non dovete incolpare il periodo. Sono per la maggior parte problemi nati prima però cercate di non pensarci oggi. Il Cancro ha un Natale pensieroso, le riunioni in famiglia sono belle ma se ci sono persone particolare è difficile. Se non si è tranquilli o calmi problemi sul lavoro. Nel campo professionale ci vuole prudenza.

