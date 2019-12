Paolo Fox, oroscopo oggi 25 dicembre/ Classifica: Gemelli, Vergine, Cancro Natale in crisi (I Fatti Vostri)

I Fatti Vostri, i segni in difficoltà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Partiamo dai segni più in difficoltà seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, quelli che meritano due stelle. Gemelli: si è iperattivi e si è sempre desiderosi di essere attivi e di essere vicini agli altri. Non si deve giocare a tombola, non serve buttare i propri risparmi senza dare soddisfazione a quel parente che vuole estorcere denaro. La Luna in opposizione porta ad annoiarsi un po’. Si dovrà iniziare a pensare al prossimo anno e a quelli che saranno gli impegni da mettere in atto. Ci saranno novità molto importanti verso l’anno prossimo. Vergine: oggi si è un po’ sottoposti allo stress del Natale. Tanti a fine giornata potrebbero trovarsi a dire che finalmente le feste sono passate. Molti sono tirati con i soldi, oculati. Si detestano gli sprechi, molti attenti ai dettagli e questo è bello in una civiltà come la nostra in cui si va contro dei risparmi anche motivati per l’ambiente. (agg. di Matteo Fantozzi)

Cancro, Pesci i segni in stallo dell’oroscopo di oggi

Ora passiamo ad analizzare i segni a tre stelle sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Cancro: Giove e Saturno sono in opposizione. La ricerca della famiglia è particolarmente sentita. Il concetto è esteso e non riguarda solo genitori, l’importante è far sentire questo segno protagonista. Sono molto egocentrici quelli nati sotto il Cancro. Se ci si è discostati da una persona di questo segno si deve correre perché è un momento molto importante per loro anche se non lo ammettono. Pesci: Natale con i tuoi, Luna dissonante e i soliti ricordi. I segni d’Acqua immagazzinano emozioni ed è normale che sia così. In ognuno si nasconde un emotivo, personaggio che può veramente orientarsi in maniera più o meno positiva a seconda delle atmosfere. Può capitare qualche ricordo legato al passato. Si inizia a pensare a tutti i Natali passati con nostalgia. Questa è una misura del Natale passato. (agg. di Matteo Fantozzi)

