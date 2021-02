Paolo Fox, Oroscopo oggi 25 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox ci porta ad analizzare la rubrica Latte e Stelle, in onda tutti i giorni sulle frequenze di Latte Miele. Ecco cosa ha specificato per oggi, giovedì 25 febbraio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con lo studio dal Toro: si archivia un febbraio non proprio soddisfacente in termini di risultati. Se si è iniziato qualcosa di nuovo si è dovuta archiviare una risposta. Si chiude prima un’esperienza. C’è fatica nel fare le cose. Si deve gestire tutto con attenzione perché se si riversa in amore può creare dei problemi. Le coppie che invece ne sono uscite ora dalle situazioni spinose avranno la forza per svoltare e raggiungere risultati invidiabili.

Passiamo dunque alla Vergine: la settimana non è molto particolare, anzi c’è chi si alza la mattina e non ha voglia di fare niente. Si è buttata via un po’ di inutilità e non si dubita più delle capacità. C’è chi ha avuto conferme importanti. Pare un periodo dove non c’è grande energia. Sarà la mancanza di libertà? Sarà che si sente spiato e controllato? La gelosia e tutte le emozioni coercitive vanno messe da parte.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox lo studio con il Capricorno: si possono vivere 4 giornate interessanti, c’è stato stato di agitazione. Fuggire non è nelle corde, si affrontano di petto tutte le perplessità. Ci vuole pazienza, i risultati non mancano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA