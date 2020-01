Paolo Fox, oroscopo oggi 25 gennaio 2020/ Acquario, Pesci, Capricorno top. Leone in crisi

Oroscopo: Acquario, Pesci, Capricorno i segni al top del sabato

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: quattro stelle in amore, cinque per lavoro e fortuna. L’Acquario fa rima con ritardatario. Le soddisfazioni però non mancano per quanto riguarda il lavoro e i contatti con gli altri. Potrebbero arrivare delle proposte alternative seguendo cosa si sta facendo. Ci sarà un bel Saturno a giorni. Pesci: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Questo è un periodo in cui grazie a certi momenti di revisione della vita ci si può rendere conto di ciò che è importante e ciò che non lo è. Si può ripescare un amore dal passato con un’occasione di incontro da lanciare nel weekend. Capricorno: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. In questo momento si devono fare delle scelte che portano lontano. Questo significa chiudere i ponti con persone che non danno quello che si vuole.

Quali sono i segni in crisi di sabato 25 gennaio per l’oroscopo di Paolo Fox?

Guardiamo da vicino all’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Leone: vorticoso calo con tre stelle in amore, quattro per fortuna e lavoro. L’amore è in difficoltà, non si devono riversare le pesantezze del lavoro in campo sentimentale. Se si deve dire qualcosa al partner lo si deve fare nel modo giusto. Scorpione: quattro stelle in amore e fortuna, tre per il lavoro. Si legge un po’ di agitazione, si deve fare attenzione ai rapporti con gli altri. Toro: sono tre le stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Sono delle giornate in cui se una persona non dice quello che si vuole ci si può arrabbiare. Si sta per arrivare ad un aprile maggio di grandi definizioni.

