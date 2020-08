Paolo Fox, oroscopo oggi 26 agosto 2020/ Analisi segno per segno per lavoro e amore

L’oroscopo di Paolo Fox torna come ogni giorno su LatteMiele, ecco i segni al top di oggi mercoledì 26 agosto 2020. L’Ariete si alzerà con alcune sorprese positive. La giornata nasce con una Luna positiva, ma questo comunque non aiuta a uscire del tutto dai guai. Il Leone si trova in un momento nel quale può vivere delle giornate utili per quanto riguarda il cuore, da settembre sarà ancora migliore la situazione dei sentimenti grazie a una Venere decisamente intrigante. La Vergine continua il suo fiero cammino in un 2020 da grande leader. Anche negli anni più difficili c’è chi trova qualcosa di positivo o che rispetto agli altri trova la forza per reagire e voltare pagina con forza e determinazione. Servirà tempo però per arrivare ai propri obiettivi per qualche indecisione di troppo. Lo Scorpione fino a sabato deve trovare la forza di agire per arrivare a risultati importanti, dal weekend infatti qualcosa potrebbe cambiare con delle situazioni che potrebbero diventare più difficili da affrontare. Quindi meglio agire che rimandare.

Oroscopo amore: L’Ariete in questo periodo deve rivedere qualcosa in amore, la presenza di una Luna positiva aiuta ma fino a un certo punto perché si viene da un momento in cui ci sono state fin troppo complicazioni. Il Toro si deve impegnare per cercare di recuperare grande amore. Sono diverse le emozioni da gestire entro l’inizio di settembre. I Gemelli vivono delle tensioni non facili da gestire con Ariete e Bilancia. Il Cancro in questo momento sente un po’ di tensione visto che si sente coinvolto in amore. Paradossalmente però più è innamorato e più rischia di discutere con gli altri. Il Leone vive un momento in cui sente di avere dei motivi utili per affrontare i sentimenti. Da settembre poi l’ingresso di Venere nell’orbita del segno renderà tutto ancora più facile, ma bisognerà comunque stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Chi vive tutto con estrema positività è la Vergine che viene vista da Paolo Fox come uno dei segni più forti di questo particolare e complicatissimo 2020.

Oroscopo lavoro: L’Ariete vive un momento in cui nonostante la presenza di una buona Luna deve chiarire alcune situazioni. Il Toro invece si cala subito in una dimensione economica, pronto a parlare di soldi per aprire i suoi confini. Certo se si parte con un progetto si vorrebbero le spalle coperte, ma chi è che in questa situazione non desidererebbe altrettanto? I Gemelli sono in uno stato di confusione continua che crea qualche problema. Forse però proprio grazie a questo tipo di sentimento che alla fine trova spazio la creatività. Il Cancro è in un momento in cui lotta per cercare di assicurarsi un ruolo importante in campo professionale. Il Leone non deve invece fare il passo più lungo della gamba, forse è il caso di lavorare per calcolare i propri rischi con attenzione e voglia di buttarsi a capofitto in nuovi progetti. La Vergine è uno dei segni favoriti per questo 2020 e nonostante potrebbe avere delle indecisioni è pronto a darsi da fare per raggiungere dei risultati che fino a poco tempo fa sembravano davvero insperati.



