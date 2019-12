Paolo Fox, oroscopo oggi 26 dicembre/ Chi al top Acquario, Pesci, Sagittario, Capricorno?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Scorpione, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha una seconda parte della settimana, il cielo è importante per le relazioni interpersonali. I più fortunati con Giove che non è più nel segno ma lo è stato per molti mesi nel 2019 hanno già in mente qualcosa. Questo vale per gli imprenditori. Il Capricorno ha Giove, Saturno e Luna favorevoli e in ottimo aspetto. Le stelle sono intense e si hanno buone idee. Tutto quello che si pensa adesso può diventare realtà nel 2020 e hai voglia di reagire. Si è molto concreti e finché non si vedono le cose realizzarsi non ci si crede. L’Acquario ha un oroscopo importante come preludio di un fine settimana molto interessante. Bisogna rivivere emozioni vere. In amore con Venere nel segno le iniziative sono tante. I Pesci giovedì e venerdì hanno bisogno di serenità, questo Natale lo si è passato con qualche pensiero di troppo. Si è vittime di nostalgia eppure la seconda parte della settimana è molto favorevole. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

