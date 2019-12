Paolo Fox, oroscopo oggi 26 dicembre/ Santo Stefano difficile per Ariete, Cancro, Leone, Scorpione

Paolo Fox, oroscopo di oggi: quali sono i segni in crisi di oggi secondo la classifica a I Fatti Vostri?

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare da vicino i segni divisi per stelle. Partiamo da quelli che vivranno un Santo Stefano flop grazie ad appena due stelle. Ariete: il segno continua ad essere pensieroso. Oggi niente tombola. In questi giorni si devono mantenere quattrini. Serviranno energie per un 2020 che sarà molto importante e pronto a portare notizie particolari come capire se continuare o meno un percorso. Questo senso del precario da una parte piace, infatti quando ci sono delle cose in sospeso si vive la vita con maggior mordente, quando è eccessivo però si diventa nervosi. Ci si avvicina a un capodanno divertente. Cancro: c’è un’opposizione di Giove, Saturno e Luna. Questo Santo Stefano è pensieroso. In questi giorni si potrebbe essere un pochino dubbiosi. Molti nati sotto il segno del Cancro a oggi non sanno cosa fare nei primi mesi del prossimo anno. Queste opposizioni planetarie non sono di grande contrasto.

Leone, Bilancia, Scorpione: i segni in stallo dell’oroscopo di oggi

Saliamo nella graduatoria con i segni che invece di stelle ne meritano tre sempre seguendo le parole dell’oroscopo di Paolo Fox. Leone: questi sono giorni poco attivi per la maggioranza del segno. C’è una vacanza in corso anche se c’è chi lavora. Bisogna recuperare delle forze che serviranno per il prossimo anno. Dal punto di vista dell’umore c’è bisogno di una ricarica. Non si chiede mai coraggio agli altri, perché di solito è lo stesso segno a infonderlo alle persone che hanno attorno. Bilancia: sballottato di qua e di là, stantii, si deve recuperare un po’. C’è una concentrazione di pianeti agitati tra cui Luna, Giove e Saturno. E’ importante con questo segno avere tatto e dolcezza con la quale questo tratta gli altri senza essere ricambiato. Scorpione: il segno si dà da fare, si è un po’ guerrieri. Il segno si sta rendendo conto che tutto non può fare. Dal 9-10 dicembre ci si è resi conto di essere maggiormente forti e solidali con sé stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA