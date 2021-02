Paolo Fox, Oroscopo oggi 26 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox ci porta ad analizzare Toro, Vergine e Capricorno per la giornata di oggi, 26 febbraio 2021. Soffermiamoci su quanto riportato dall’applicazione del noto astrologo. Ecco cosa è successo.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Diamo uno sguardo ora al Toro: questi è in un momento di grande stanchezza che lo segue da diverso tempo. Questa situazione non è proprio facile da gestire soprattutto se si hanno vicine le persone sbagliate. La stanchezza e la poca lucidità possono portare a dire delle cose sbagliate. Il weekend potrebbe essere comunque di crescita interessante.

Voltiamo pagina con la Vergine: si deve fare molta attenzione perché in questo weekend si potrebbe accumulare un po’ di stanchezza. Sul lavoro si è fatto qualcosa di molto importante anche se lo sforzo ha portato a un campanello d’allarme. Si è dei perfezionisti e si ama non lasciare proprio niente al caso. Negli ultimi mesi alcune situazioni di lontananza hanno portato a delle complicazioni di non facilissima gestione.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo Paolo Fox con il Capricorno: segno pensieroso tende sempre a pensare troppo al passato e ad affogare nei rimpianti e nelle situazioni di non facilissima lettura. C’è la possibilità molto presto di affrontare un nuovo incarico.



