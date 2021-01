Paolo Fox, oroscopo oggi 26 gennaio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci chi al top oggi?

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, martedì 26 gennaio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cari amici del Cancro, si parte da voi. Una Luna nel segno sembrerebbe poter accentuare l’emotività dei nati nel segno, rendendoli particolarmente sensibili all’ambiente circostante. Per questo motivo secondo l’oroscopo Paolo Fox, tra oggi e domani, potrebbero nascere alcuni conflitti sul piano familiare: in queste giornate sarebbe meglio fare soltanto lo stretto indispensabile e cercare di dedicarsi il più possibile a se stessi.

Parliamo dello Scorpione. Una Luna favorevole potrebbe aiutare a risolvere alcune questioni in sospeso e a recuperare ai ritardi accumulati a causa delle difficoltà verificatesi negli ultimi tempi. Il fine settimana potrebbe aiutare anche a risolvere alcune importanti questioni sentimentali, prima che l’arrivo di Febbraio limiti alcune possibilità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere questa analisi dell’oroscopo Paolo Fox arrivano i Pesci. Tra oggi e domani sarà possibile godere di una grande forza, utile per superare le problematiche che potrebbero aver accompagnato la fine del 2020. Buone giornate per recuperare emozioni, prima di un fine settimana un po’ problematico.



