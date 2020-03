Paolo Fox, oroscopo oggi 26 maggio 2020/ Leone e Ariete segni in difficoltà

Paolo Fox, oroscopo oggi 26 maggio 2020: Sagittario, Leone e Ariete segni in difficoltà

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora è il momento di dare uno sguardo da vicino ai segni che si possono considerare perdenti. Leone: si è decisamente troppo forti nei commenti a volte. Questo potrebbe anche andare a incrinare un rapporto a cui si tiene molto sia nel campo del lavoro che in quello dell’amore. Aprile è un mese che porterà della chiarezza ulteriore in amore, cosa che si aspetta ormai fin da troppo tempo. Ariete: giornata un po’ da fuori di testa con un fine settimana che non restituirà l’equilibrio che sarebbe necessario per raggiungere i propri obiettivi. Ci potrebbe inoltre essere qualche provocazione di troppo. La testa rimarrà ancora a lungo tra le nuvole per questo è importante cercare di non perdere la concentrazione quando c’è da usarla. Sagittario: un problema potrebbe portare anche all’uscita inattesa di soldi, ma si dovrà affrontare assolutamente nei tempi più brevi possibili. Tutti stiamo vivendo una fase davvero molto complicata. Venere opposta a breve creerà qualche problema in amore. Forse è il caso già da subito di chiudere quello che non funziona.

Toro, Bilancia e Acquario in fase di stallo

Andiamo a vedere i segni in fase di stallo per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Toro: questa sarà una giornata davvero molto particolare per quanto concerne le relazioni. Si deve evitare lo scontro e la polemica però. Venere è decisamente positiva e porta a vivere delle situazioni molto interessanti in vista dell’estate. Si parte dunque con una fase di miglioramento anche per che è da tempo fermo e dopo questo periodo difficile vorrà ripartire. Bilancia: in questo momento il segno deve assolutamente allungare la mano verso la famiglia che richiede il suo aiuto. Verso aprile delle situazioni molto difficili saranno risolte. In amore si potrebbe mettere in cantiere un progetto importante con una persona che si ama davvero. Acquario: non si può escludere il fatto che si possa chiudere un rapporto di lavoro nei prossimi periodi. Si deve comunque cercare di mantenere la calma anche se in questo periodo non è facile. Sia in campo professionale che in amore il segno sembra essere in questo momento molto agitato.



