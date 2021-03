Paolo Fox, Oroscopo oggi 26 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo venerdì 26 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. I numerosi impegni cui molti si sono trovati a dover far fronte già a partire da Dicembre potrebbero aver compromesso il vigore fisico, rendendo alcune situazioni particolarmente stancanti. In questo fine settimana sarebbe consigliabile riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare al riposo.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. La fine di questo mese sembra promettere grandi trasformazioni capaci di regalare al prossimo futuro delle occasioni interessanti. Dopo delle giornate ricche di difficoltà, questo week end aiuterà a ritrovare un po’ di serenità sul piano interpersonale, favorendo il riavvicinamento di tutte quelle coppie che potrebbero aver vissuto qualche tensione.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Marte e Venere favorevoli sembrano alimentare il desiderio di cambiamento che molti stanno coltivando, aiutando a raggiungere accordi utili a garantire la fattibilità di alcune trasformazioni.

