Paolo Fox, oroscopo oggi 27 agosto 2020/ Analisi segno per segno per lavoro e amore

L’oroscopo di Paolo Fox torna e noi sottolineiamo quelli che sono i segni al top secondo quanto riportato a LatteMiele. L’Ariete si trova di fronte a un momento molto interessante grazie a Luna e Marte attivi. Questi regalano una splendida carica energia che permette di sistemare i problemi accumulati nel tempo. La Luna è favorevole per il segno del Leone che ha grande forza. Marte è ancora attivo e regala proprio la forza per dare una svolta. C’è un progetto importante da portare avanti e che può portare a dei risultati non di poco conto. Lo Scorpione è in questo momento decisamente forte entro sabato deve affrontare diversi argomenti per quanto riguarda amore e lavoro, evitando di portare tutto al weekend. La Luna è molto interessante anche per la Bilancia che si è prefissato di portare avanti un progetto molto interessante. Agosto è stato un mese difficile, ma c’è la forza per rialzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Amore: Il rischio di confrontarsi con un nato sotto il segno dell’Ariete è che si finisca a parlare delle problematiche della vita. Se non c’è mordente ci si annoia quindi in amore si cerca sempre una persona che si faccia un po’ desiderare e che dia dei problemi senza farsi conquistare. Il Toro si trova di fronte a un momento in cui i contatti sono favoriti anche se l’amore ha bisogno di alcuni chiarimenti. Il Cancro deve capire assolutamente che i legami perfetti non esistono, quindi c’è la necessità di capire che forse alcune situazioni vanno gestite in maniera diversa con maggiore tranquillità ed equilibrio. Non si deve cercare il pelo nell’uovo e magari capire che ci si deve venire incontro. Gli incontri fatti ora dalla Vergine sono importanti e possono diventare ufficiali a breve visto che nei prossimi mesi il segno riceverà una Venere molto interessante. I Pesci si possono trovare di fronte a degli incontri che appagano.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: Il Toro deve stare attento in questo periodo, deve guardare infatti quanto è rimasto all’interno del proprio conto in banca. Ci sono delle spese importanti che obbligano a ridimensionare sulle altre uscite non considerate vitali. L’Ariete va troppo di corsa e a volte prende tutto di petto trovandosi poi di fronte a situazioni non facili. I Gemelli sono agitati e rischiano di gestire tutto senza la lucidità per essere oggettivi. Il Leone ha bisogno di un progetto importante da portare avanti, ma in questo momento c’è anche bisogno di certezze. Nonostante questo si è contraddittori visto che se da una parte si può diventare il capo e si è contenti dall’altra si sente eccessiva pressione non proprio facile da gestire. La Bilancia viene da un momento decisamente teso nel quale incontra delle difficoltà sul lavoro. Alcuni rapporti sono cambiati rapidamente e sarebbe successo a prescindere di quanto accaduto.



