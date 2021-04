Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 27 aprile 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, questo martedì sembra restituire la voglia di mettersi in gioco dopo due settimane molto impegnative sul piano fisico. Sebbene non tutte le difficoltà possano dirsi superate, Giove e Saturno attivi possono offrire ottimismo e buone notizie per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Siete nati sotto il segno del Leone? I contrasti nati durante la scorsa settimana invitano a cercare di mantenere le situazioni più difficili sotto stretto controllo, evitando di lasciarsi andare al nervosismo qualora si diventi l’oggetto di accuse infondate. Ora più che mai sarebbe bene prestare attenzione alle scelte che si fanno in amore e sul lavoro.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, questa settimana sembrerebbe inaugurare una grande fase di recupero capace di interessare tutta l’estate. Giove e Saturno favorevoli invitano chiunque abbia vissuto un blocco a non tirarsi indietro, cercando conforto anche in una situazione sentimentale potenzialmente ricca di emozioni.

