Paolo Fox, oroscopo oggi 27 dicembre/ Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e..

Oroscopo: che giornata sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 27 dicembre 2019, ci porta ad un analisi più minuziosa partendo da Sagittario, Capricorno e Pesci. Il Sagittario ha un weekend in crescendo con nuove emozioni e voglia di usare bene il tempo. Si spera che Giove abbia portato un nuovo lavoro da seguire, importante anche pensare a cose costruttive. Chi ha un ascendente Leone, Ariete o Toro potrebbe pensare a un 2020 con maggiori guadagni. Il Capricorno ha un anno rilevante nel 2020, Giove e Saturno nello spazio formano un transito epocale e si potrebbe decidere se lanciarsi o meno nel proprio progetto ma solo se lo si desidera. L’Acquario ha un oroscopo importante, sabato e domenica saranno dei giorni in cui si vedono Luna e Venere transitare nel segno. I Pesci hanno un fine settimana che aiuta a recuperare emozioni positive. Ci sono state delle spese di troppo. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

