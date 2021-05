Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 27 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, c’è una bella carica vitale ma anche qualche piccola preoccupazione dal punto di vista fisico e questo è sempre il frutto di anni passati in maniera frenetica. C’è però un progetto in ballo, giugno è il mese ideale per rimettersi in pista e l’Ariete è fortissimo e in questo periodo lo può diventare ancora di più grazie ad amicizie e incontri in grado di tirare su il morale. Si può vivere l’amore in maniera attiva, molto intriganti i rapporti con il segno del Leone e del Sagittario.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox se capita una fase in cui vi mettete contro tutti con la voglia di sfidare il modo intero rischiate di innervosirvi e basta. Qualche vittoria, anche importante, c’è stata, ma ora ci si rende conto che è arrivato il momento di pensare un po’ più a sé stessi. Se ci sono state delle problematiche lavorative con capi e collaboratori ora stanno emergendo e forse c’è la voglia di ottenere maggiore considerazione da parte delle persone che ci circondano. Colpi di fulmine possibilissimi con Venere attiva.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il Sagittario, in questi giorni bisogna stare attenti a lasciarsi andare a grandi promesse e dichiarazioni d’intenti a lungo termine, sia in amore sia sul lavoro. Non bisogna essere assolutisti perché con questi pianeti un po’ strani ciò che adesso sembra eccezionale, unico e insuperabile tra pochi giorni potrebbe diventare invece un problema. Questo mese potrebbe anche chiudersi con una sorpresa, se una persona non interessa più ci sarà comunque la possibilità di decidere autonomamente e fare il bello e il cattivo tempo nel rapporto.

