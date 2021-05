Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Per questo giovedì 27 maggio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Vergine

Per il Toro questa giornata permetterà un recupero importante, c’è però qualche questione di famiglia da mettere a posto. Bisogna dare nuova linfa, nuova energia ad un rapporto sentimentale. Non ci sono in realtà grandi complicazioni, però evidentemente è rimasta un po’ di delusione nel cuore. Dal punto di vista delle divergenze di lavoro, delle tensioni, bisognerà navigare a vista e non mettersi contro il potere o qualcuno che conta, il motto dei nati Toro deve essere: “Faccio meno, faccio meglio”. Per cui se proprio non si riesce ad ottenere ciò che si vuole è bene andare avanti perché le cose cambieranno.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox evidenzia alcune preoccupazioni: l’amore per i dettagli e il saper mettere a posto i problemi contraddistinguono questo segno zodiacale. Forse sarà la giornata più disturbata della settimana, sarà allora importante fare attenzione alla fatica visto che la voglia di ritagliarsi uno spazio di relax sta crescendo esponenzialmente. C’è bisogno di tanta forza e la si può trovare solo ed esclusivamente rilassandosi. Bisogna fidarsi delle stelle perché c’è la possibilità di avanzare nei propri progetti in maniera dinamica, c’è giusto da mettere a posto qualche cavillo, qualche clausola, qualche conto. Amore un po’ sottotono, a volte ci sono delle discussioni persino nelle coppie più affermate.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. C’è voglia di chiarire tante cose, proprio per questo motivo si potrà partire in quarta e bisognerà fare attenzione alle persone che stanno tenendo testa ai nati sotto questo segno in questo periodo. Molto intrigante la situazione professionale con Giove particolarmente favorevole, un progetto nato nel 2020 potrebbe finalmente decollare, c’è una riapertura che riguarda non solo la vita di tutti ma proprio la stagione del Capricorno a livello pratico, interessante il risveglio della passione. Ma se c’è qualcosa che non va attenzione perché entro giugno le questioni in sospeso andranno chiarite.

