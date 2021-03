Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo venerdì 27 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Il desiderio di intraprendere numerosi progetti diversi potrebbe creare un po’ di confusione, per questo sarebbe bene riuscire a trovare dei momenti per rilassarsi. La giornata di oggi potrebbe veder nascere qualche tensione, soprattutto in amore, per questo sarebbe bene rimandare a domenica ogni eventuale discussione.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. L’insoddisfazione data da una situazione lavorativa piuttosto instabile e la confusione portata dalla necessità di ridefinire alcune situazioni potrebbero dar vita ad alcune tensioni capaci di creare difficoltà sul piano sentimentale. Domenica si potrà contare su qualcosa in più, ma Venere opposta non permetterà di contare su soluzioni definitive.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

foxL’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Queste giornate invitano a programmare qualcosa di interessante in vista dell’estate, lasciando spazio alla propria creatività.

