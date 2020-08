Paolo Fox, oroscopo oggi 28 agosto 2020/ Lavoro e amore: quali sono i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox torna grande protagonista sulle frequenze di LatteMiele, ecco i segni al top di oggi 29 agosto 2020. La Vergine vive un momento di grandissimo recupero. Questo perché si trova ad avere nella stessa giornata Giove, Luna e Saturno favorevoli. Sembra dunque impossibile non riuscire a tirarsi fuori da un momento negativo e volgere tutto a proprio favore. Gli stessi tre pianeti sono nell’orbita del Capricorno che in questo momento si sente forte, ma a volte è fin troppo duro con sé stesso per non essere in grado di sfruttare con tempismo le occasioni che si propongono. L’Acquario vivrà un weekend d’azione, potrà così riuscire a togliersi delle soddisfazioni schiacciando il piede sull’acceleratore. Si deve però agire subito nella giornata di oggi, perché va specificato che domenica sarà una giornata piuttosto elettrica nella quale si potrebbe incappare in qualche problema di troppo.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: L’Ariete deve evitare conflitti sul posto di lavoro, cercando di non stare troppo vicino a persone che fanno saltare i nervi. Spesso si cerca di sfogare troppo rapidamente la tensione che si vive quotidianamente e questo porta sulla strada sbagliata. Il Toro proverà una svolta professionale magari attraverso una trasformazione. Ci sono dei progetti in ballo che vanno assolutamente conclusi entro novembre perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Il Cancro potrebbe essere costretto ancora una volta a ripartire da zero, vive una situazione non proprio facile da gestire e dovrà rivedere una questione molto importante verso il futuro. Molto presto si potrebbe sfoderare la razionalità che in più di un’occasione ha dimostrato la Vergine. Questa può permettere di mettere i conti al proprio posto, agendo e riuscendo a finalizzare situazioni che sono state a tratti in bilico.

Oroscopo Paolo Fox amore: Il Cancro si sente vittima degli eventi con una persona che non si comporta in maniera corretta, i rapporti migliori potrebbero sorgere con i Pesci. L’Ariete è confuso e se si trova di fronte a una persona che fa saltare i nervi forse sarebbe meglio evitare. Il Toro potrebbe trovarsi entro la fine dell’anno a vivere qualcosa di interessante. La Vergine vive un’emozione in amore e questo perché magari lo mette avanti rispetto al lavoro. Serve però costanza per raggiungere quello che si vuole e non è sempre facile farlo. Lo Scorpione domenica avrà delle buone emozioni, ma inizierà a coltivare sensazioni positive già da oggi con la presenza nel segno di una Luna veramente interessante. Il cuore dei single dei Pesci sarà pronto ad arrivare verso la persona della propria vita. C’è grande passione e si cerca di dare una svolta grazie alla determinazione e alla voglia di raggiungere risultati.



