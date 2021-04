Paolo Fox, Oroscopo oggi 28 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Dedichiamoci alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 28 aprile 2021. Ariete, Leone e Sagittario passati ai raggi X dall’astrologo su Radio Latte e Miele con il suo approfondimento sui segni di Fuoco.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata dell’Ariete e del Leone

Per i nati dell’Ariete, nonostante questa rappresenti un’importante fase di svolta, alcune giornate potrebbero richiedere un po’ di impegno in più. Fino a giovedì si potrà contare su una condizione astrologica abbastanza positiva, fatta eccezione per qualche problematica legata all’aspetto economico. Attenzione ai conflitti che potrebbero nascere a causa di queste problematiche.

Siete nati sotto il segno del Leone? Questo mercoledì potrebbe risentire di un po’ di stanchezza e nervosismo dovuto alla presenza di Sole, Mercurio e Venere in aspetto particolare. Attenzione a cercare di evitare le discussioni che potrebbero nascere a causa di questa tensione, specialmente in ambito amoroso.

Sagittario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il Sagittario: le tensioni emotive vissute nel corso degli ultimi tempi potrebbero provocare qualche malumore difficile da gestire, per questo sarebbe bene cercare di organizzare qualcosa che permetta di alleggerirsi. Giove e Saturno in buon aspetto potrebbero contribuire alla riconquista della serenità.

