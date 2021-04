Paolo Fox, Oroscopo oggi 28 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Per la giornata di mercoledì 28 aprile 2021, andiamo a scoprire le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele riguardanti i segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenzia per il Toro come la Luna opposta potrebbe rendere questo mercoledì un po’ pesante, specialmente se ci si ritrova a dover affrontare ripetutamente le stesse questioni. Chi ha coltivato i propri progetti con impegno e dedizione presto potrà ottenere alcune belle soddisfazioni, ma in amore potrebbe continuare ad esserci un po’ di insoddisfazione.

Per la Vergine, la giornata di oggi invita ad osservare con attenzione il mondo circostante e le occasioni che potrebbero presentarsi, per riuscire ad analizzare al meglio gli obbiettivi più importanti da perseguire nel corso dei prossimi mesi. Venere favorevole sembra preannunciare momenti molto piacevoli per quanto riguarda i sentimenti.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. La lucidità di queste giornate potrebbe aiutare a ritrovare l’entusiasmo necessario a perseguire un progetto importante. Venere in aspetto interessante invita a ricercare il supporto delle persone circostanti, creando un po’ di tensione qualora non fosse possibile ottenerlo.

