Paolo Fox, oroscopo oggi 28 dicembre/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro quali segni al top?

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, oroscopo Paolo Fox

Torna l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni di sabato 28 dicembre con la consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete sabato e domenica ha giornate molto importanti, si è finalmente al centro dell’attenzione di sé stessi. Nel corso degli ultimi mesi erano stati messi al centro gli altri, questo ha davvero decentrato. Il Toro ha un weekend leggermente sottotono, si deve stare molto attenti agli sbalzi di temperatura, 2020 importante, se ogni tanto si è stati avvisati che la giornata non sarà positiva non ci si deve risentire. I Gemelli sabato e domenica hanno giornate interessanti per chi del segno cerca di dimenticare difficili vicende di lavoro. Mercurio resta in aspetto critico. Di solito si è pigri e fate tutto di corsa ma in questi giorni si fa tutto con serenità. Il Cancro ha un bel fine settimana, nonostante Giove e Saturno siano opposti la capacità di resistenza è grande. Le opposizioni in astrologia sono di certo meno influenti rispetto alle quadrature. L’opposizione è una lotta contro qualcuno che si può superare. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

