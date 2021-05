Paolo Fox, Oroscopo oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 28 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, un po’ di fatica, bisogna fare attenzione perché se nel weekend scorso ci sono stati problemi in famiglia o si è vissuto un momento di stress, bisognerà sperare che non si ripeta. Le stelle ci avvertono un po’ come le previsioni del tempo, sapendo che nel fine settimana possono rinascere tensioni e incomprensioni sarà bene prevenire la situazione e cercare di evitarle.

Siete nati sotto il segno del Leone? In questo venerdì si sente una grande forza che permette di vivere le passioni con maggiore serenità. Tutto ciò è molto bello ma potrebbe anche creare dei disagi. Sabato e domenica saranno giornate migliori. In caso di ostilità in amore o nelle relazioni importanti bisognerà stare attenti, perché proprio nel weekend sarà il momento di pretendere chiarezza. Avere comunque la protezione di Venere e di Mercurio sarà importante per superare piccoli fastidi legati al quotidiano.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto questo segno devono dare forza all’amore, ma quello giusto. E’ qui che può nascere qualche dubbio perché c’è un cielo che presenta qualche problema, qualche difficoltà, qualche incertezza. Attenzione ai rapporti già in crisi ma anche a quelli che procedono bene, perché magari si può discutere per un progetto che vede il parere del partner discorde dal proprio e le promesse che non sono state mantenute pesano. Si possono verificare ritardi nell’organizzazione di progetti.

