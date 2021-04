Paolo Fox, Oroscopo oggi 29 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 29 aprile 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, una Luna in buon aspetto invita ad affrontare tutte quelle questioni che non sembrano essere del tutto soddisfacenti. Dopo i fastidi vissuti di recente, questa situazione astrologica lascia ampio spazio ai miglioramenti, permettendo di recuperare anche una bella energia. Restano possibili tensioni in ambito lavorativo dovute a Marte opposto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa settimana sembra risentire di una fatica eccessiva e di un po’ di nervosismo, ma la giornata di oggi potrebbe permettere di ritrovare l’entusiasmo verso un sentimento che si credeva svanito. Attenzione a convogliare positivamente la forza di queste ore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, tra oggi e domani potrebbero emergere alcune insoddisfazioni riguardanti una situazione lavorativa non del tutto appagante. Anche i sentimenti non sembrano riuscire a colmare la mancanza di stimoli che sembra riguardare questo periodo. Favoriti i rapporti con Acquario e Leone.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, Oroscopo oggi 28 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA