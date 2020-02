Paolo Fox, oroscopo oggi 29 febbraio 2020/ Bilancia e Leone segni in calo e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 febbraio 2020: Leone, Bilancia e Acquario in calo

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni in calo rispetto a quanto raccontato a I Fatti Vostri. Leone: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Inizia a farsi sentire in amore la necessità di fare dei distinguo. Il segno ha il grande dono di trascinare gli altri con la propria forza, catalizzando l’attenzione delle persone. Bilancia: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Si deve pensare al campo professionale, perché per i sentimenti è un periodo ambiguo non si devono promettere cose che non sono possibili e non si possono mantenere. Acquario: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Il weekend è in calo in questo momento infatti c’è qualche ansia di troppo. C’è pensiero per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Cresce la voglia di fare qualcosa di interessante. La vita è in continua trasformazione e per questo a volte ci si ferma per capire se si sta facendo quello che si vuole.

Toro, Capricorno e Scorpione segni in fase di stallo

Ecco i segni in fase di stallo seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Toro: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. E’ un momento in cui si va pari, ma marzo sarà molto importante. Dipende tutto dall’età e dalle abitudini, perché l’oroscopo segnala tendenze generali ma non si può paragonare la vita di un 20enne a quella di uno di 80 perché nonostante non ci sia un periodo migliore ma cambiano le passioni. Capricorno: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Ci sono persone attorno che pongono dei limiti. Si è sicuri di aver a che fare con le persone giuste? Ci si arrampica, ma se questi rampini sono messi male allora si rischia di scivolare. Scorpione: quattro stelle in amore e fortuna, tre per il lavoro. Il segno vive un momento professionale sottotono perché si è ancora un po’ in recupero. Il segno determina le fasi della propria vita anche in maniera inconscia. A volte si sta male perché lo si vuole, si vuole stare per conto proprio. Le distrazioni non sono così casuali, ma capita che ci si creino dei problemi. Se ci sono si possono giustificare tante assenze. Stavolta c’è un’assenza nelle questioni pratiche.

