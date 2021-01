Paolo Fox, oroscopo oggi 29 gennaio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci chi al top oggi?

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 28 gennaio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo al solito dal Cancro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo fine settimana invita a guardare ai sentimenti con rinnovata fiducia, in vista di un inizio primavera molto importante. La forza fisica e l’energia che queste giornate potrebbero veder nascere invita a vivere al massimo le occasioni che si potrebbero presentare.

È il momento di scoprire i misteri che avvolgono il segno Scorpione per la giornata di oggi, venerdì 29 gennaio. Alcuni conflitti potrebbero rendere questo venerdì piuttosto agitato, aumentando il rischio di distrazioni ed errori imprevisti. Con l’arrivo del fine settimana si potrà contare su una situazione astrologica migliore, ma per ora sarebbe meglio riuscire a prestare attenzione.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox Dulcis in fundo, il segno dei Pesci . Questo fine settimana sembra promettere un certo recupero legato alle relazioni, ma per riuscire ad ottenere soddisfazioni maggiori sarà necessario attendere Maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA