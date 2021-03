Paolo Fox, Oroscopo oggi 29 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo lunedì 29 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Questa settimana potrebbe veder rifiorire la creatività, restituendo il desiderio di mettersi in gioco all’interno di nuovi progetti. Anche in ambito sentimentale sarà presto possibile iniziare ad immaginare nuove situazioni che si continueranno a sviluppare nel corso delle prossime settimane.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Giove e Saturno favorevoli sembrano indicare l’avvicinarsi di alcuni eventi importanti che aiuteranno a portare avanti i cambiamenti inaugurati negli ultimi tempi. Il 2021 aiuterà a sistemare tutte quelle situazioni rimaste in sospeso, ma sarà necessario scontrarsi con la fatica e con la confusione che tutto ciò comporta.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

foxL’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Oggi qualcuno potrebbe soffrire particolarmente le tensioni vissute durante questo ultimo anno, alimentando il desiderio di fuga che da un po’ sembra farsi sentire. Per riuscire ad attuare i cambiamenti desiderati però sarà necessario muoversi con prudenza e agire razionalmente.

