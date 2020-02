Paolo Fox, oroscopo oggi 3 febbraio 2020/ Lavoro e amore: Gemelli Luna nel segno

Lavoro e amore: analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare per la giornata di oggi, 3 febbraio 2020, i segni che si possono considerare al top. Il Toro avrà nel segno favorevoli Mercurio e Venere che potrebbero portare a delle prospettive di crescita decisamente interessanti. I Gemelli invece vedono entrare nel segno la Luna che potrebbe portare delle buone notizie con sé. Questo è solo il periodo che anticipa quelli che saranno dei mesi davvero molto fertili e interessanti. Nuova energia per il Leone che molto presto sarà pronto a raccogliere i frutti di diverse situazioni messe in piedi. Attenzione al risveglio dell’Ariete che ha riscontrato di recente delle difficoltà di non facilissima gestione, ora c’è un leggero miglioramento che fa sfiorare la categoria top ma che la c’entra se si paragona alla scorsa settimana.

AMORE – Diamo uno sguardo all’amore seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Venere nel segno da venerdì per il segno dell’Ariete porta delle occasioni importanti dal punto di vista della settimana. Venere è favorevole per il Toro che vuole condividere cose importanti della sua vita con persone che sembrano pronte a mettersi in gioco e a dare una svolta alla loro vita. Venere intrigante per il Leone che nel weekend di questa settimana avrà la possibilità di vivere delle emozioni interessanti sul piano sentimentale. I Sagittario che hanno inaugurato delle relazioni in questo periodo possono avere fiducia in vista del futuro e dare una svolta alla loro vita. Presto arriveranno delle risposte, ma attenzione a gestire tutto con troppa voglia di accelerare. Ci deve essere voglia di mettersi in gioco e grande determinazione per arrivare ai risultati sempre con grande equilibrio.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con il campo del lavoro, della professione. L’Ariete è in ripresa, ma dal punto di vista professionale ci deve essere qualche sforzo maggiore visto che i risultati sembrano non essere soddisfacenti come ci si sarebbe aspettati. Il Toro deve fare grande attenzione alla sfera economica, col rischio che ci siano più spese che entrate. Il Cancro è in un periodo non semplice con poche speranze per quelli che sono i progetti che vanno ad iniziare in questo periodo. La Bilancia preferisce temporeggiare che buttarsi ora a capofitto nelle cose in cui si crede. Serve determinazione, ma anche lucidità per arrivare ad ottenere quelli che sono i risultati inseguiti ormai da diverso tempo. I Pesci sembrano pronti a ridefinire alcuni accordi dal punto di vista del lavoro.



