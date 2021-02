Paolo Fox, oroscopo oggi 3 febbraio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci chi al top oggi?

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cari amici del Cancro, si parte da voi. Nonostante qualche piccola difficoltà, tra oggi e domani sarà possibile riscattarsi dai disagi vissuti all’inizio di questa settimana. Queste giornate sembrano poter aiutare a ricostruire quel che gli ultimi due anni potrebbero aver messo in discussione, in vista di un Marzo che potrebbe portare alcune importanti novità.

Parliamo dello Scorpione. La giornata di oggi sembra poter portare un po’ di nervosismo, ma domani si potrà contare su un relativo recupero. In generale, l’inizio di Febbraio sembra poter causare qualche difficoltà, specialmente a chi di è trovato costretto a fronteggiare conflitti anche durante la fine sello scorso anno.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere questa analisi dell’oroscopo Paolo Fox arrivano i Pesci. La forza di questa giornata deve purtroppo scontrarsi con una grande confusione. Chi si è trovato a vivere tensioni sul piano sentimentale potrebbe decidere di allontanarsi dal proprio partner per cercare di recuperare i propri spazi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA