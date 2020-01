Paolo Fox, oroscopo oggi 3 gennaio 2020/ Bilancia, Capricorno, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 3 gennaio 2010 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Diamo uno sguardo a quello che dice Paolo Fox nell’oroscopo di oggi 3 gennaio 2020. Il noto astrologo ha parlato ovviamente anche di Bilancia, Scorpione e Sagittario ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. La Bilancia in questo venerdì deve tenersi lontana dalle complicazioni. Forse è difficile trovare una soluzione. Si potrebbe anche avere persone meravigliose ma non essere contente. Questo fine settimana è più difficile relazionarsi con altri. Se ci sono questioni legate alla casa analizzate bene tutto prima di reagire. Lo Scorpione che ha dubbi in amore dovrebbe parlare subito. Si è un segno che ha chiuso l’anno in modo pesante. Molti hanno trascorso un Capodanno intimo. In questi giorni si deve riemergere e cercare di non essere negativi. Domenica c’è una resa dei conti in famiglia. Il Sagittario è pieno di energie in queste giornate tra venerdì e domenica. Marte nel segno regala intraprendenza presente nel cielo, è il segno a spingere gli altri e si è una locomotiva.

Paolo Fox, scopri l’oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con le previsioni per i segni Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno ha una confusione sovrana. Grandi progetti in questo 2020. Se si intende iniziare un nuovo progetto o avere più coraggio state solo attenti ai nemici e alle gelosie. I sentimenti spesso appagano molto più delle questioni di carattere pratico. L’Acquario ha una grande esigenza di rimettersi in gioco. I progetti nati proprio in questi ultimi cinque anni non reggono più. Se non è il segno però a dare stop sarà il destino. Entro primavera, Saturno nel segno ottimizza tutto. I Pesci devono stare attenti alle dispute con persone legate al passato. Questo fine settimana promette bene anche per i sentimenti. Presto Venere è nel tuo segno. Le amicizie che si trovano a nascere ora potrebbero diventare qualcosa di più.

