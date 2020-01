Paolo Fox/ Oroscopo oggi 3 gennaio 2020: Bilancia flop, Pesci in crescita ma Acquario e Pesci…

I Fatti Vostri, previsioni oggi 3 gennaio 2020 dell’oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino quelli che sono i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario seguendo quanto raccontato a I Fatti Vostri oggi 3 gennaio 2020. Bilancia: segno flop della giornata con tre stelle in tutti gli ambiti e cioè amore, lavoro e fortuna. La Luna è opposta oggi. Dipende anche dall’età se si è comprensivi, si diminuisce di esserlo crescendo. Si potrebbero allontanare persone che stanno seccando. Scorpione: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Difficile andare meglio di così. A livello emotivo c’è qualcosa però che ancora non va. Si è capaci di rimanere in silenzio pur di non far stare male il partner o scuotere la coppia. Sagittario: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. E’ come se in questi giorni si sentono delle presenze intorno che prima non c’erano e ora si materializzano.

Previsioni oroscopo Paolo Fox, 3 gennaio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di oggi 3 gennaio 2020. Capricorno: quattro stelle in amore e fortuna, tre per il lavoro. Si vive due giorni di pensieri. Il segno vuole tutto ordinato e quando si arrabbia bastano due parole e uno sguardo di ghiaccio per congelare tutte le persone intorno. Pochi ma buoni è sempre il motto con a fianco persone sincere. Acquario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Questo cielo è abbastanza rivoluzionario per un segno pronto a fare dei passi importanti, ci saranno occasioni per consolidare la propria vita professionale. Pesci: quattro stelle in lavoro e fortuna, cinque in amore. Questa è una buona situazione astrologica, preludio di un gennaio importante anche per le relazioni. Non ci si deve chiudere in casa e dire che l’amore non esiste. Ci si deve lasciare andare.

