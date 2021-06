Paolo Fox, oroscopo oggi 3 giugno 2021/ Lavoro, Salute a Amore per i segni di Aria

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 3 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: ci si trova ad essere un po’ frastornati, gli amori che sono nati nel mese di maggio continuano a giugno e in questi giorni i nati sotto questo segno rimangono sulla cresta dell’onda anche senza l’assistenza diretta di Venere.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox c’è bisogno di energia, di spazi liberi: in amore possono nascere emozioni, le coppie che si vogliono bene possono completare un progetto. Probabilmente entro l’estate tanti saranno quelli nel segno della Bilancia che si rimetteranno in gioco ottenendo grandi soddisfazioni e superando quel periodo veramente complicato che c’è stato tra fine marzo e aprile, anzi è giunto il momento di darsi da fare. Per l’Acquario l’amore non deve essere preso sotto gamba perché questo è un cielo che permette emozioni. C’è bisogno di condividere le proprie esperienze e di vivere assieme agli altri una sensazione di positività.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: dal punto di vista lavorativo: siete sempre molto vigorosi nelle vostre scelte, adesso però è il momento di scendere a patti con la realtà. Inutile desiderare di vivere in un luogo lontano o di vivere sensazioni nuove se poi non si ha la possibilità di mettere in pratica questo cambiamento. E’ un periodo in cui ci sarebbe bisogno di alleati e soci per porre le basi a grandi progetti in vista del futuro, il weekend sarà interessante almeno fino a sabato. Per i Gemelli se c’è stata di recente una questione di lavoro che ha causato un po’ di agitazione, soprattutto se si è commesso un errore per la superficialità propria o di altri, è normale sentirsi in dovere di porre rimedio. Saturno in buon aspetto permette comunque di avere rischi e danni minori rispetto ad altri.

