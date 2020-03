Paolo Fox, oroscopo oggi 3 marzo 2020/ Ariete, Cancro, Toro, Gemelli e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Ariete, Cancro e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni di Ariete, Cancro e Toro. Ariete: anche oggi c’è questa tensione, ma va sottolineata una differenza. In passato c’era agitazione su situazioni che non si possono raggiungere, mentre ora c’è una risposta alle porte e attesa. Non cambia lo stato d’animo, ma ci avviciniamo verso la fine di marzo che non sarà miracolosa ma chi ha fatto una scelta del passato avrà delle risposte. Voglia di discutere, ma in amore calma. Cancro: l’insofferenza c’è, ma si stanno guardando le stelle di aprile e maggio quando avremo un rapporto migliore con Saturno pianeta di cui si è parlato molto. E’ stato opposto e si allenterà la presa in primavera e magari rinunciare. Entro poco ci potrebbero essere delle novità. Sentimenti arriveranno in estate per una grande emozione. Toro: in questo periodo l’attenzione è rivolta all’aspetto economico, c’è bisogno di un pavimento solido e un terreno stabile su cui camminare. Sarebbe bello fare questo percorso in coppia. In casi più gravi si è stati privati di un bene prezioso o si è speso qualcosa in più. La casa è un punto di riferimento e di piccole preoccupazioni.

Oroscopo di Gemelli, Leone e Bilancia: che giornata sarà?

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare Gemelli, Leone e Bilancia. Gemelli: la Luna tocca il segno, un aspetto buono dei pianeti migliora il rapporto con gli altri, conto alla rovescia perché dal prossimo mese ci sarà una Venere nuovamente in transito nel segno. Questo può portare a un incontro fatale. Quando c’è un cielo importante c’è la possibilità di buoni incontri, ma ci dobbiamo muovere noi. Leone: si deve guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo anche se c’è ostilità attorno. Chi lavora per un’azienda sentirà il transito primaverile di Saturno. Ci potrà essere un transito diverso e quindi magari una nuova strada da percorre. Il segno non è attratto da situazioni poco chiare, si può sbattere la porta e andare via. Grandi emozioni in vista con in amore felicità rispetto al campo del lavoro. Bilancia: con queste stelle si possono fare dei progetti per il futuro. Si potrebbe veder cambiare uno scenario importante a fine marzo. Saturno inizia un transito liberatorio. Può arrivare una proposta. Se si è lavorato dietro le quinte tra aprile e maggio ci sarà qualcosa di nuovo. Amore stabile rispetto a febbraio o magari si sa meglio cosa fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA