Paolo Fox, Oroscopo oggi 3 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di terra nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Toro, Vergine e Capricono in questa giornata di oggi mercoledì 3 marzo 2021!

Che giornata attende per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Toro: La situazione astrologica di queste giornate sembra far avvertire una notevole pressione dovuta ai cambiamenti avvenuti dall’inizio dell’anno. Febbraio potrebbe aver modificato un rapporto di lavoro, rendendo a qualcuno meno merito del dovuto. Anche in ambito familiare qualcuno potrebbe non sentire del tutto riconosciuti gli sforzi fatti, ma queste non sembrano essere le ore adatte a recriminare.

E ora affrontiamo il segno della Vergine: Questa settimana sembra portare alcune grandi occasioni, utili a contrastare l’andamento altalenante degli ultimi tempi regalando creatività ed energia. Marte dissonante a partire da giovedì potrebbe alimentare un po’ di agitazione, mettendo in crisi alcuni rapporti già in bilico. Attenzione a non lasciarsi guidare dalla rabbia durante i prossimi giorni.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Le difficoltà che si sono presentate nel corso degli ultimi mesi potrebbero far avvertire qualche preoccupazione e un po’ di fatica. Giornate ricche di pensieri.



