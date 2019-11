Paolo Fox/ Oroscopo oggi 3 novembre 2019: che giornata sarà? Previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi 3 novembre: l’analisi per Ariete, Leone, Sagittario

Domenica 3 novembre che non fa eccezione: ecco allora tornare l’oroscopo Paolo Fox. Il nostro consueto focus tocca ora i segni di Fuoco: se c’è una cosa che non si può dire all’Ariete è che tu non sia una persona chiara, dato che a volte arrivi anche a litigare per questa tua chiarezza. Se da un lato questo è un tuo pregio, dall’altro può portarti dei problemi specialmente in amore, per cui attenzione! A novembre ti riscatterai grazie al transito di Venere.

Paolo Fox si rivolge poi ai nati Leone: novembre è un mese importante in cui arriveranno delle scelte di sicuro interesse. Molto dipenderà dalle tue risorse dato che ultimamente ad una serie di buone idee non corrispondono altrettante floride risorse economiche. Sei molto combattente e puoi scrollarti di dosso delle colpe che ti sono state date ingiustamente.

Ultimo segno di Fuoco? Il Sagittario: l’ambito sentimentale è sicuramente fondamentale, con gli uomini che tendono maggiormente ad essere farfalloni. La tua natura è quella di colui che salpa verso nuovi lidi…e vai compreso. In questo periodo i tuoi progetti possono realizzarsi. (agg. di Dario D’Angelo)

Capricorno, Vergine, Toro: quali sono i segni al top?

Segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Com’è questa domenica 3 novembre per il segno del Toro? Dimenticare le ultime due settimane di ottobre è l’obiettivo principale. Attorno al 28-29 ottobre hai passato un momento difficile e ora devi cambiare vita, anche se questo può voler dire sentirti un po’ scombussolato. Non è escluso che questi cambiamenti siano indipendenti dalla tua volontà. Per quanto riguarda la

Vergine è in arrivo un grande aiuto in questo week-end se ci sono dei problemi di lavoro. Il 2020 sarà l’anno delle conferme se ti stai dando da fare, ma la tensione attuale per una situazione economica difficile ogni tanto ti causa una sorta di livore interiore che ti fa pensare che hai dato tanto ricevendo poco.

Chiusura per i segni di terra dell’oroscopo è dedicata al Capricorno, che ha voglia di contatti ma non vuole essere comandato. Sei nervoso e questo pesa anche in famiglia, specie con Ariete e Cancro. Provi un’insoddisfazione a cui devi cercare di dare un freno. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo di Gemelli, Bilancia e Acquario

Il segno dei Gemelli è il primo tra i segni d’Aria di cui Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni sull’oroscopo di oggi, 3 novembre 2019. Secondo l’esperto delle stelle i Gemelli vivranno un buon periodo da dicembre. Attualmente però se sei in un rapporto di coppia in cui non c’è comprensione potresti avvertire qualche tensione. Novembre è un mese che ti mette in guardia sotto questo punto di vista.

La Bilancia deve sfruttare Venere e Giove favorevoli. Secondo l’oroscopo anche Mercurio positivo favorirà qualche soldino in più per cui potrai spendere maggiormente. Sei stanco che tutto sia sulle tue spalle e sei molto polemico, specie con Sagittario, Acquario e Leone. Buone prospettive per l’amore che può ripartire.

L’Acquario ha una domenica positiva con Venere favorevole. Se hai un amore da tempo lo puoi ufficializzare o, nel caso tu li abbia, questo è il momento per risolvere qualche dilemma. Problemi coi soldi. (agg. di Dario D’Angelo)



