Paolo Fox, oroscopo oggi 30 aprile 2020: Ariete al top, Bilancia in amore e lavoro…

Oroscopo Ariete, Cancro, Vergine e Leone giornata al top

Andiamo a leggere quali sono i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 30 aprile 2020. Il segno dell‘Ariete ha una marcia decisamente positiva. Finalmente ci si riprende rispetto agli ultimi due giorni, questo perché ci si mette la testa nelle cose. Marte e Saturno positivi possono regalare una rivincita interessante verso il futuro. Il Cancro si è liberato da un Saturno opposto che negli ultimi periodi ha creato non pochi problemi. La Vergine continua ad essere forte e anche se in amore qualcosa non va bene c’è la forza per reagire e riuscire sempre a dare una svolta alla propria vita. Il Leone è tra i segni più fortunati della giornata visto che ha la Luna nel segno. In amore ci saranno delle ottime prospettive con una capacità d’azione molto interessanti. Quando il cielo è interessante come questo bisogna fare un passo in più, si deve avere la forza per reagire e di ottimizzare le proprie emozioni.

Oroscopo: lavoro, che giornata sarà per Ariete, Toro, Leone e Bilancia?

LAVORO – E il lavoro? L’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele ci parla anche di questo. L’Ariete deve trovare la forza di risistemare i propri conti perché al momento non c’è grandissima soddisfazione di come stanno andando le cose. Il Toro deve stare attento, in questo periodo forse è meglio non discutere sul posto di lavoro o comunque, visto il periodo, con le persone con le quali si collabora. Il Leone vive un buon momento, ma è controverso il momento che riguarda la professione. Forse bisogna cercare di guardare il bicchiere mezzo piano e se qualcosa non viene si dovrà aspettare una nuova svolta. La Bilancia sul lavoro vive delle tensioni in un momento che, mai come prima, cerca un certo equilibrio e qualcosa che possa garantire tranquillità. Si devono evitare decisioni repentine in questo periodo perché si rischia di vivere complicazioni che poi possono sfuggire di mano.

Paolo Fox, le previsioni dell’oroscopo in amore per Leone, Bilancia, Vergine, Capricorno e…

AMORE – Capitolo amore, ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha la Luna nel segno e questo regala delle emozioni importanti, quando però c’è un cielo così promettente si deve stare molto attenti anche a come si gestiscono certi tipi di sentimenti. Si rischia se no di vanificare il potenziale che vediamo nel cielo. Il Leone invece è sempre molto attraente e nel campo dell’amore ha grande capacità d’azione. La Bilancia cerca un certo equilibrio e magari potrebbe trovarlo con una relazione stabile, l’importante è scegliere la persona giusta che possa donare tranquillità e regalare quello che si vuole per stare bene. La Vergine è forte, almeno crede di esserlo perché in amore in questo momento è vulnerabile. Ci potrebbero essere in questo periodo delle separazioni psicologiche o magari anche fisiche. Il Capricorno può vivere delle belle emozioni d’amore, ma al momento preferirebbe metterle da parte perché ci sono questioni professionali che si considerano più importanti.



