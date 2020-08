Paolo Fox, oroscopo oggi 31 agosto 2020/ Lavoro e amore: quali sono i segni al top?

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni top di oggi 31 agosto 2020. Chi senza dubbio chiude il mese in crescendo è il Leone che trova nuova voglia di osare soprattutto dal punto di vista dell’amore. Attenzione però da mantenere alta sul lavoro dove sarebbe meglio agire con un po’ di prudenza per evitare degli errori che potrebbero essere pagati a duro prezzo in inverno. La Vergine vivrà una giornata molto intrigante, in grado di offrire delle opportunità soprattutto a livello professionale. Si è intraprendenti e sempre pronti a realizzare i propri obiettivi, in amore c’è bisogno di prendere in mano alcune situazioni.

Oroscopo amore: l’Ariete vede favoriti i rapporti con i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli. La Luna è in una posizione decisamente interessante, cosa che può portare a togliersi non poche soddisfazioni. Il Toro vive una giornata in cui appare chiara la voglia di riprendersi nonostante le stelle parlino di fatica dal punto di vista dei sentimenti. Il cielo indica che è arrivato il momento di liberarsi da relazioni che vengono considerate insoddisfacenti. La Vergine deve fare attenzione ai rapporti con Sagittario e Pesci, C’è bisogno di prendere rapidamente la situazione in mano. Lo Scorpione non vive una grande giornata, con l’obbligo di rimandare ai prossimi la possibilità di affrontare dei discorsi importanti e di un certo peso.

Oroscopo lavoro: l’Ariete ha Giove e Saturno in opposizione, questi creeranno diverse complicazioni nella gestione della propria professione. Soprattutto se ci sono degli accordi che portano a cambiamenti si potrebbe vivere qualche difficoltà. Il Toro potrebbe trovare delle complicazioni, ma si dovrà mettere di impegno per chiudere alcuni accordi entro la fine dell’anno, evitando di rimandarli al 2021. I Gemelli vivono una buona giornata, ma a livello professionale farebbero meglio a muoversi con prudenza, evitando di fare degli scivoloni pesanti poi da digerire. La Vergine sembra pronta ad affrontare una giornata in grado di regalare delle opportunità di non poco conto. C’è voglia e determinazione per portare a fondo i risultati che si inseguono ormai da molto tempo.



