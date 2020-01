Paolo Fox, oroscopo oggi 31 gennaio 2020/ Lavoro e amore: Bilancia, Ariete, Toro e…

Lavoro e amore: analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. Tra questi c’è sicuramente il segno del Toro che in questo weekend è destinato a crescere. Potrebbe essere il momento giusto per vincere una sfida e arrivare a dei risultati importanti. I Pesci devono stare molto attenti a non sottovalutare questo fine settimana quando potrebbero accadere delle cose anche molto interessanti. Serve forza e determinazione per arrivare ai risultati, ma bisogna essere anche lucidi e pronti a raggiungere i propri obiettivi. Attenzione ad avere fretta è quello che invece si può dire all’Ariete che in questi giorni sta facendo delle scelte importanti che possono portare a vivere tutto con maggiore fiducia anche se di recente quando si è fatto un passo in avanti poi se ne sono fatti due indietro.

LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro Paolo Fox nel suo oroscopo specifica come il Leone debba fare molta attenzione ai soldi. E’ un momento in cui alcune spese hanno depauperato gran parte dello stipendio e ora forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità. La Vergine potrebbe aver avuto di recente delle conferme cosa che è accaduta soprattutto ai professionisti. E’ un momento di crescita e con buone prospettive ma non ci si può e non ci si deve sentire arrivati. Il Cancro è in una situazione complicata che potrebbe riguardare anche il campo professionale. Questo è un momento in cui raggiungere i propri obiettivi potrebbe far capire che serve comunque grande applicazione se no si rischia di buttare tutto il vento. Il Toro ha la grande occasione di completare un affare, ma deve essere cauto perché la fretta non ha mai portato bene a nessuno.

AMORE – Per l’amore Paolo Fox è chiaro nel suo oroscopo di oggi, venerdì 31 gennaio 2020. Il noto astrologo specifica come il Cancro debba prendere tempo. Chi vive una crisi infatti deve assolutamente rendersi conto che fare le cose di fretta ora non servirà a niente e che forse sarebbe meglio rimandare tutto al mese di febbraio. I Gemelli vivono una lontananza che potrebbe invitare a vivere delle preoccupazioni anche se l’amore è solido. Non si deve dunque rovinare un rapporto con l’indifferenza e la routine. La Bilancia si troverà a vedere alcuni dei suoi legami messi a dura prova durante il mese di febbraio. Per alcuni dunque potrebbe diventare fondamentale cercare di fare le cose per tempo e di arrivare al prossimo mese con maggiore equilibrio e la voglia di essere attenti alla gestione delle emozione. Attenzione a dire qualcosa di troppo.



