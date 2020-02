Paolo Fox, oroscopo oggi 4 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Ariete e Vergine al top!

Amore e lavoro: analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni al top per la giornata di oggi 4 febbraio 2020. L’Ariete vive un momento in cui sta per recuperare vigore. Rispetto a quanto passato nell’ultimo periodo questo è sicuramente un momento di grande soddisfazione e sorrisi. La Luna nel segno porta ai Gemelli grande energia. Certo ci sono delle frenesie per risolvere dei problemi rimasti aperti da tempo, ma non è questo il momento di perdersi in parole. Serve la determinazione per raggiungere gli obiettivi che da tempo ci si è prefissati. Per la Vergine questa sarà una settimana molto importante nonostante ci sia da dire che va tenuta d’occhio la Luna, al momento dissonante. Da giovedì poi ci sarà una crescita psicologica, ma anche fisica. Il segno è pronto a raggiungere livelli sempre più importanti con voglia di lottare e dimostrare la propria forza.

AMORE – Voltiamo pagina e per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sul campo dell’amore. I Gemelli devono prendersi una pausa e ragionare con una sana prudenza che può far bene soprattutto alle persone che si amano. Il Leone ha gli occhi a cuoricino, tanto da mettere il lavoro in secondo piano per essere vicini alla persona che si ama. Il Cancro si trova una Venere difficile che impedisce di provare gioia dal punto di vista dell’amore. Il punto è che questo ostacolo potrebbe proprio portare a una situazione pronta ad incrinarsi prima possibile. Da venerdì Venere inizierà un bel transito nel segno del Sagittario. Questo è un momento in cui forse serve la determinazione per arrivare al risultato, ma anche nel quale si possono costruire delle cose importanti se c’è voglia da entrambe le parti. Tra i nati sotto il segno dei Pesci chi vive due relazioni in contemporanea dovrà trovare la forza per decidere quale mollare e quale portare avanti. Questo ora sembra essere davvero imprescindibile.

LAVORO – Ora è il momento di analizzare il campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro si trova a vivere delle giornate molto faticose dal punto di vista del lavoro. Questo anche perché le finanze latitano e la casa obbliga a delle spese. L’unica cosa però che fa stare meglio è cercare la felicità. Il Leone al momento mette il campo della professione da parte, convinto che questo sia il momento per lanciarsi dal punto di vista dei sentimenti. Momento da rivedere con degli accordi che non verranno rinnovati. La Bilancia deve entrare nell’ottica di accettare che alcuni percorsi possano interrompersi. Entro aprile però sarà il momento di intraprendere delle strade che possono portare verso nuovi risultati. L’Acquario non vive proprio un momento piacevole, forse è il caso di gestire con maggiore attenzione i soldi andando a eliminare il futile e cercando di gestire tutto con maggiore serenità. Forse è il caso di provare il salto di qualità con la determinazione e la voglia di arrivare a risultato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA