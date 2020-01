Paolo Fox, oroscopo oggi 4 gennaio/ Vergine, Leone, Toro, Gemelli e…

Oroscopo: scopri che giornata sarà per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox è tornato protagonista ai microfoni di LatteMiele, partiamo per la nostra analisi da Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: È un momento in cui ci si sta dedicando alla propria vita e in particolare a risolvere una serie di situazioni che sono rimaste in sospeso sia dal punto di vista professionale che economico. Toro: si sta affrontando una fase particolare della vostra esistenza, dato che potrete decidere di porre delle scelte drastiche alle persone che vi sono intorno, soprattutto se qualcuno ha promesso qualcosa. Gemelli: Negli ultimi tempi si è vissuto momento difficili e l’inizio del 2020 vede ancora in procinto di sistemare le realtà pendenti del 2019, ma le prospettive sono positive, anche grazie a un cielo che è davvero positivo e che permette di avere una forte energia per affrontare le diverse difficoltà. Se in questo momento si deve chiudere qualcosa, sono realtà del passato, mentre il futuro sarà positivo.

Cancro, Leone e Vergine: Previsioni oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Cancro, Leone e Vergine. Cancro: Quella di oggi si prospetta essere un’altra giornata positiva che vi permetterà di recuperare energia e in particolare, per le coppie che hanno vissuto una crisi sentimentale, è il momento di poter riacquistare un attimo di tranquillità. Dal punto di vista lavorativo ci sarà l’opportunità di poter lottare contro qualcuno. Leone: si è molto polemici e tendete a riversare questa situazione di tensione in tutti i rapporti sentimentali. In questo momento vi sentite pieni di energia e con la forza di porre fine ad eventuali situazioni sia lavorative che sentimentali non adatte alle proprie necessità. In particolare le persone che non hanno rispettato, e hanno preso in giro nel giro di pochi mesi, se non faranno qualcosa nei propri confronti, saranno escluse dalla vita. Attenzione a questo week end dato che può essere fautore di alcune tensioni dal punto di vista sentimentale. Vergine: Bisogna lasciare dietro la malinconia che si è ricevuto da alcuni affetti e si cerca di guardare avanti. Invece dal punto di vista dei rapporti familiari potranno essere delle grandi novità, in particolare chi ha dei figli anche grandi potrà finalmente vivere con tranquillità il loro successo. Dal punto di vista sentimentale il fine settimana sarà invece molto positivo per nuove esperienze amorose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA