Paolo Fox, oroscopo oggi 4 maggio 2020: Gemelli top, Acquario amore e lavoro…

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top per oggi, lunedì 4 maggio 2020, seguendo quanto detto a LatteMiele. Venere e Luna in buon aspetto aiutano i Gemelli. Si vivrà in questi giorni una vera e propria rinascita, con grandissima voglia di innamorarsi. La Vergine continua ad essere un segno davvero molto forte. Questi può avere qualcosa in più e lo otterrà quando avrà la forza di voltare pagina e sfruttare l’aria di cambiamento che si respira in queste ultime giornate. Giornata fortunata per la Bilancia che oggi può accogliere una grande Luna con Marte e Venere che sono in aspetto positivo. L’unico punto interrogativo rimane il campo del lavoro dove ci sono delle situazioni non facili da gestire. Lo Scorpione è pronto a buttarsi a capofitto in una seconda parte dell’anno interessante con tanti progetti in agenda e la voglia di raggiungere i risultati che si inseguono ormai da tantissimo tempo. Il Cancro si può liberare da pesi superflui grazie all’uscita di Saturno dall’opposizione che ormai durava da un po’ di tempo.

Pubblicità

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto racconta Paolo Fox nell’oroscopo offerto dalla rubrica Latte e Stelle. I Pesci per il campo professionale si trovano in un momento critico, se si riflette per le questioni pratiche. Nonostante questo c’è da dire che potrebbero arrivare delle ottime risposte grazie a un Giove che già da oggi si propone in maniera interessante. Per la Bilancia c’è grande voglia di appassionarsi a qualcosa di nuovo. La prima parte dell’anno per quanto riguarda il campo della professione non è stato molto positivo e proprio per questo si cerca una reazione convincente che possa portare a qualche buon risultato. L’Acquario ha interrotto qualcosa di importante e potrebbe aver voglia di iniziare a ridiscutere per il futuro alla ricerca di qualcosa di buono. Attenzione dunque ad avere fretta, ma sicuramente mettere la colla ai cocci non è mai semplice per nessuno. Tante volte per questo si decide di iniziare una cosa nuova pur di non perdersi in qualcosa che non funziona.

Pubblicità

AMORE – E l’amore? L’oroscopo di Paolo Fox ci parla anche di questo. Il Sagittario mette sigilli solo se è convinto, altrimenti si sente oppresso da quelle storie che limitano la libertà e possono portare a vivere tutto con pressione. L’Ariete vive una situazione di incertezza che sicuramente non piace, anche se c’è da dire che in amore si è decisamente più forti di prima. I Pesci hanno vissuto, un po’ come tutti, dei mesi particolari e per questo probabilmente sono stati costretti a rimandare qualcosa di importante. C’è bisogno di mettersi in contatto con qualcuno di importante, ma senza avere la smania di farlo sapendo anche che periodo storico stiamo vivendo. Il Leone vive un momento complesso a livello lavorativo e potrebbe essere costretto a convivere con un disagio non facilissimo da gestire. I Gemelli hanno grandissima voglia di amare con Venere e Luna che regalano delle certezze. in questo periodo. Si è passionali e si considera l’amare come un sentimento veramente splendido. L’Acquario è invece in cerca di equilibrio e tranquillità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA